Sanierung der DDR-Deponie "Große Hölle" in Schwedt abgeschlossen

Die Sanierung der Sondermülldeponie "Große Hölle" bei Zichow in der Nähe von Schwedt (Uckermark) ist abgeschlossen. Acht Jahre lang wurde die Senke von Schad- und Giftstoffen befreit. Die Kosten von rund 50 Millionen Euro wurden von Bund und Land komplett übernommen.

Jahrzehntelang kippten Volkseigene Betriebe, Landwirtschaft und Nationale Volksarmee ihre chemischen Abfälle, für die es in der DDR keine Entsorgung gab, einfache in die Senke bei Schwedt. Es entstand ein Mix aus über 100 verschiedenen Stoffen. Die Palette reichte von Farben, Lacken, Lösungsmitteln über Rückstände der Reifenproduktion bis hin zu Quecksilber.

"Den Punkt 5 vor 12 gab es mal, das war 1984, als die Deponie drohte überzulaufen", sagte Jörg Schubert, Leiter des uckermärkischen Landwirtschafts- und Umweltamts, dem rbb. Die damaligen Verantwortlichen entschieden sich für ein Abfackeln des Giftsees. Der Rauch war kilometerweit zu sehen. "Ein Bild, was man nie wieder vergisst. Flammen, die am Rand rumzüngelten, großer schwarzer Rauch, heute nicht mehr vorstellbar", so Schubert weiter.