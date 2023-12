In der Wunschzettel-Filiale im brandenburgischen Himmelpfort geht es gut zwei Wochen vor Heiligabend in die heiße Phase. "Spätestens bis zum zweiten Advent sollten die Briefe eingegangen sein, sonst könnte es mit einer rechtzeitigen Antwort vor Heiligabend eng werden", sagte eine Sprecherin der Deutschen Post am Mittwoch. Das Weihnachtspostamt habe aber darüber hinaus noch bis Heiligabend geöffnet.