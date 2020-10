mexxchen Berlin Donnerstag, 22.10.2020 | 17:29 Uhr

Leute die z.B. in Frankfurt/O wohnen und in Slubice arbeiten oder umgedreht bewegen sich nicht in weiteren Kreisen, als Berliner, die in Lichtenberg wohnen und in Mitte arbeiten bzw. umgedreht. Diese Art von Mobilität ist sicherlich kein Treiber der Epidemie. Denn ob eine Stadtbezirksgrenze oder eine Staatsgrenze dazwischen liegt, ist ja eher Zufall.

Die Leute verlassen dabei aber nicht ihr gewohntes Lebensumfeld. Wenn hier ein Risiko entsteht, so v.a. bei der Nutzung des ÖPNV.

Anders ist das bei touristischen Reisen und sicher auch wenn Außendienstmitarbeiter jeden Tag andere Kunden besuchen und dabei täglich mehre hunderte Kilometer in alle Himmelsrichtungen zurücklegen. Bei touristischen Reisen, verlassen die Leute das gewohnte Lebensumfeld und sofern sie nicht privat unterkommen, treffen sie dabei auf andere Leute, die auch ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen haben.