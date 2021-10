Nur 50 Prozent des Personals geimpft - Acht Menschen in Altenheim am Werbellinsee an Corona gestorben

29.10.21 | 18:30 Uhr

Schwerer Corona-Ausbruch in einem Altenheim: 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter der Seniorenresidenz Altenhof am Werbellinsee sind an Corona erkrankt. Acht Senioren sind bereits gestorben. In dem Heim sind nur 50 Prozent der Mitarbeiter geimpft.

Nach einem Corona-Ausbruch in der Senioren-Residenz Altenhof am Werbellinsee sind bereits acht Bewohner gestorben. Insgesamt sind 42 Bewohner und 15 Mitarbeiter der Einrichtung an Corona erkrankt. Das hat das Gesundheitsamt des Landkreises Barnim dem rbb am Freitag bestätigt.



Gemeinsam mit dem Land hatte das Amt am Donnerstag in dem Heim kontrolliert, ob die Hygienemaßnahmen eingehalten wurden. Verstöße wurden dabei nicht festgestellt. Jedoch habe der Leiter der Einrichtung nach einem positiven Testergebnis das Heim nochmals betreten, sagt Barnims Amtsärtzin Heike Zander. Gegen ihn läuft ein Bußgeldverfahren.

Nur die Hälfte des Personals ist geimpft

Die Ursache für den Ausbruch war dieser Verstoß gegen die Quarantäneauflage allerdings nicht, denn zu dem Zeitpunkt waren schon mehrere Bewohner und Mitarbeiter infiziert.



Wie genau das Virus in die Einrichtung kam, ist nicht bekannt. Amtsärztin Heike Zander bestätigte dem rbb, dass zwar "die Bewohner gut geimpft sind", aber ein erhöhtes Risiko bestehe, weil nur 50 Prozent der Mitarbeiter geimpft seien. Die Sprecherin des Heimträgers Alloheim verwies auf die fehlende Impfpflicht. Es wurde wohl regelmäßig über Impfangebote informiert, aber letztendlich bleibe es eine freiwillige Entscheidung, so die Sprecherin.

Aushilfskräfte ersetzen erkrankte Mitarbeiter

Wie es den infizierten Bewohnern geht, ist dem rbb nicht bekannt. Die Personalsituation im Heim ist angespannt. Um die ausgefallenen Mitarbeiter zu ersetzen, wurden jetzt Aushilfskräfte angestellt. Der Inzidenzwert im Barnim liegt am Freitag bei 113 [kkm.brandenburg.de]. In den Krankenhäusern der GLG im Barnim oder der Krankenhaus GmbH Märkisch Oderland werden aktuell nur wenige Corona-Fälle behandelt, bestätigten Sprecher auf Nachfrage.

