Weil es in den Beratungen des Brandenburger Kabinetts unter anderem um die Zusammenarbeit mit Polen geht, wurde die Sitzung nach Frankfurt verlegt. Am Abend stellen sich Kabinettsmitglieder den Fragen in einem Bürgerdialog.

Das Brandenburger Kabinett berät am Dienstag in Frankfurt (Oder). Bei den Gesprächen der rot-schwarz-grünen Landesregierung geht es unter anderem um die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und die deutsch-polnische Zusammenarbeit in Krisenzeiten. Auch der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke (Linke) nimmt an der Runde teil.