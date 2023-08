Mancherorts gibt es Protest gegen geplante Flüchtlingsunterkünfte wie in Prenzlau in der Uckermark oder in Potsdam-Golm. In der Uckermark hatte der Kreistag im April für die Unterbringung von Geflüchteten in Prenzlau gestimmt, was zu Kritik in der Stadt führte. Der SPD-Generalsekretär sagte: "Selbstverständlich ist es richtig, dass auch dort wie auch in Potsdam Menschen aufgenommen werden, vor allem Menschen mit der Perspektive, wo klar ist, die bleiben einige Jahre hier." Die Uckermark müsse wie alle andere Regionen ihren Anteil leisten.

In diesem Jahr wurden in Brandenburg laut Innenministerium bisher rund 10.000 Geflüchtete aufgenommen. Dabei handelt es sich um etwa 3.000 Flüchtlinge aus der Ukraine, die zum größten Teil direkt in Städten und Gemeinden aufgenommen wurden, sowie um etwa 7.000 andere, die Asyl beantragt haben. Seit Anfang Juli bleiben Asylsuchende ohne Bleibeperspektive länger in der Erstaufnahme in Brandenburg. So soll erreicht werden, dass Städte und Gemeinden entlastet werden.