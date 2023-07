Russlands Angriff auf die Ukraine, die erneute Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, der seit 2011 dauernde Bürgerkrieg in Syrien: Die Ursachen für eine Flucht nach Brandenburg haben sich im Vergleich zu 2022 kaum verändert. Entsprechen bleibt die Zahl der Menschen, die zwischen Oder und Elbe ankommen, auch in diesem Jahr hoch. Bereits Ende Juli wurde die Marke von 10.000 Geflüchteten überschritten. Die Zahl sei "schon jetzt höher als im Jahr 2016 insgesamt", sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU).

Der Kreis Oder-Spree plant, rund 100 Geflüchtete in der Turnhalle des Oberstufenzentrums bei Fürstenwalde unterzubringen. Dagegen schlägt jetzt ein Teil der Schülerschaft Alarm. Sie sehen ihren Unterricht in Gefahr.

Die Zahlen bergen oftmals erschütternde Schicksale der Menschen, die sich auf den Weg nach Deutschland gemacht und in Brandenburg Unterschlupf gefunden haben. Sie sind aber auch politischer Zündstoff in einem Bundesland, in dem Unterkünfte mittlerweile rar sind und die AfD aus Herausforderungen und Fehlern in der Migrationspolitik Kapital schlägt.



Und auch wenn diese Zahl am Ende das Jahres womöglich nach unten korrigiert werden muss: Die Zahl der ankommenden Menschen stellt viele Akteure im Land erneut vor große Herausforderungen, allen voran die Landkreise und kreisfreien Städte. Sie sind für die Unterbringung der Geflüchteten zuständig, sobald sie aus den Erstaufnahmeeinrichtungen weiterverteilt werden.

Praktisch alle Kommunen außer den Städten Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) haben ihre Unterbringungskapazitäten ausgereizt oder stehen kurz davor. "Das Unterbringungsproblem ist nach wie vor sehr deutlich virulent", fasst es Paul-Peter Humpert zusammen, der Geschäftsführer des Landkreistags. "Keine freien Kapazitäten", meldet zum Beispiel der Landkreis Spree-Neiße. "Fast alle Plätze belegt", heißt es aus dem Kreis Barnim. "Nur noch wenige Plätze frei verfügbar", teilt der Kreis Havelland mit. Die ersten Landkreise stünden wieder vor der Entscheidung, Notunterkünfte in Sporthallen einzurichten. "Das ist etwas, das niemandem Freude bereitet", sagt Humpert. Weder dem Landkreis noch Schulen, Sportvereinen – und auch nicht den Geflüchteten.



Auch die Sporthalle des Oberstufenzentrums Fürstenwalde steht zur Disposition. Am Dienstag hieß es, diese solle zu Beginn des neuen Schuljahrs zunächst weiter für den Unterricht bereitstehen. Die Sozialdezernentin des Landkreises, Angelika Zarling, sagte rbb24 Brandenburg aktuell, sollte die Sporthalle wie zunächst geplant zu einer Notunterkunft umfunktioniert werden, werde das erst innerhalb der Herbstferien passieren. "Das heißt, bis zu den Herbstferien steht die Halle für Sportunterricht für die Schüler des Oberstufenzentrums noch zur Verfügung."



Zurzeit werde noch geprüft, ob alternativ auch eine Tennishalle als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden könnte. Dabei gehe es unter anderem noch um den Brandschutz. Der Landkreis soll nach einer Prognose der Landesregierung in diesem Jahr fast 1.700 Flüchtlinge aufnehmen.