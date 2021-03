dpa/Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 17.03.2021 | Stefan Lederer von EnBW | Bild: dpa/Patrick Pleul

Werneuchen (Landkreis Barnim) - Größter Solarpark Deutschlands startet in den Testbetrieb

17.03.21 | 14:51 Uhr

Der geplante Solarpark bei Werneuchen (Barnim) soll noch im März in den Probebetrieb gehen. Dies bestätigte der Energieversorger EnBW am Mittwoch auf Nachfrage dem rbb. Die Testphase des größten Solarpark in Deutschland ist demnach auf sechs Wochen angelegt.

Strom für 50.000 Haushalte

"Wir speisen jetzt über die 21 Zentralwechselrichter (wandelt Gleichspannung in Wechselspannung um, Anmerk. d. Redaktion) an allen drei Netz-Verknüpfungspunkten ein", sagte Projektleiter Stefan Lederer. Derzeit sei man in Weesow-Willmersdorf mit kleineren Restarbeiten wie dem Rückbau der Baustelle und der Instandsetzung der Wege beschäftigt. Anschließend solle der Probebetrieb anlaufen bis der Park dann vollständig vom Energieversorger übernommen werde, so Lederer weiter.

Nach Angaben des Betreibers wurden im Fotovoltaik-Park in Weesow-Willmersdorf 465.000 Module verbaut. Rechnerisch könnten damit dem Projektleiter zufolge 50.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. "Wir sparen dabei circa 129 Tonnen pro Jahr ein", führt er aus. Der Betrieb des Parks ist für eine Dauer von 40 Jahren ausgelegt.

Naturschutz-Maßnahmen für Solarpark

Zum Projekt gehören des Weiteren zahlreiche Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz. "Wir haben hier eine unabhängige, ökologische Baubegleitung engagiert", sagt Lederer. "Wir sind gerade dabei die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszuschreiben, welche dann ab Herbst dieses Jahres umgesetzt werden." Dazu zählten etwa sogenannte Trittsteinbiotope - eine Naturschutzmaßnahme, die unterschiedliche Biotope als eine Art Brücke miteinander verbindet - Totholzhecken oder die Pflanzung von Obstbäumen.

Der erste Strom des Solarparks wurde testweise bereits im November des vergangenen Jahres ins Netz eingespeist. Anschließend sollte der Park schrittweise seinen Betrieb aufnehmen. Allerdings verzögerte der strenge Wintereinbruch die Fertigstellung der Anlage. Die technischen Arbeiten seien jetzt komplett abgeschlossen, so EnBW.