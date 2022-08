ArcelorMittal schickt Teil der Mitarbeiter in Eisenhüttenstadt in Kurzarbeit

Im Stahlwerk von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) gibt es seit Montag Kurzarbeit. Bis Ende September soll in ausgewählten Bereichen die Arbeit reduziert werden, teilte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage dem rbb mit. Grund sei demnach die schwache Nachfrage infolge der angespannten Wirtschaftslage. "Aktuell erkennen wir vor allem eine stark reduzierte Nachfrage nach gewalzten Produkten, weshalb wir in den Walzwerken unserer Anlagen nicht mehr voll auslasten können", sagte Arbeitsdirektor Michael Bach der dpa.