Großes Logistikunternehmen siedelt sich in Frankfurt (Oder) an

Im Industriegebiet GVZ-Süd in Frankfurt (Oder) ist die erste Logistikhalle vermietet worden. Den Zuschlag auf dem Areal an der Autobahn 12 – dem sogenannten Log Plaza – erhielt die EV Cargo Unternehmensgruppe. Diese will die mehr als 47.500 Quadratmeter große Mietfläche für die Verteilung und Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus für Elektrofahrzeuge nutzen. Das teilte die Stadt Frankfurt am Donnerstag mit.

Peter Bergmann, Projektleiter bei Alcaro Invest, berichtete am Donnerstag von einem steigenden Interesse an Logistikflächen in der Region Berlin-Brandenburg. Dass der Mieter der ersten Halle für die Zukunftsindustrie Elektromobilität tätig sei, stärke die Region, so Bergmann.

Die Ansiedlung könne die Wertschöpfungskette in Ostbrandenburg weiter voranbringen. Etwa eine dreiviertel Autostunde von der Oderstadt entfernt produziert Tesla seit März in Grünheide (Oder-Spree) Elektro-Fahrzeuge. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur stellt das US-amerikanische Unternehmen in seiner einzigen Fabrik in Europa derzeit etwa 2.000 Autos pro Woche her. Dem Vernehmen nach könnte die EV Cargo die gesamte Batterielogistik für Tesla in Grünheide abwickeln.

Bauanträge für weiter Logistik-Hallen auf dem Log Plaza-Gelände werden nach Angaben von Alcaro Invest aktuell vorbereitet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.11.2022, 16 Uhr