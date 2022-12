Raffinerien in Schwedt und Leuna - Deutschland und Polen schließen Abkommen zur Erdöl-Versorgung

Do 01.12.22 | 18:33 Uhr

dpa/Christophe Gateau Audio: rbb24 Inforadio | 01.12.2022 | Michael Kellner | Bild: dpa/Christophe Gateau

Nicht nur bei PCK in Schwedt ist es unklar, wie es ohne russisches Öl weitergeht. Auch in Leuna und in Polen gibt es Sorgen um die Zukunft der Raffinerien. Deutschland und Polen haben nun vereinbart, bei der Öl-Versorgung stärker zu kooperieren.

Deutschland und Polen haben vor dem Hintergrund des geplanten Embargos gegen Russland vereinbart, bei der Öl-Versorgung enger zusammenzuarbeiten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und seine polnische Amtskollegin Anna Moskwa hätten am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung in einer virtuellen Zeremonie unterzeichnet, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit.

dpa/Christophe Gateau Ölraffinerie in Schwedt - Weg frei für Förderung des PCK-Umbaus Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr ist beschlossen. Damit wurde auch bestätigt, dass hunderte Millionen in die Uckermark fließen sollen. Mit dem Geld soll auch der Umbau der PCK-Raffinerie in Schwedt gefördert werden.

Habeck: "Wichtiger Schritt hin zur Energiesicherheit"

Ziel sei es, den Betrieb der Raffinerien und die Versorgung mit ausreichenden Mengen an Rohöl sicherzustellen, heißt es in der Erklärung. Es gehe um die Standorte in Danzig und Plock in Polen sowie in Schwedt (Uckermark) und Leuna (Sachsen-Anhalt). Habeck und Moskwa riefen zu bilateralen Investitionen, Handel und Zusammenarbeit deutscher und polnischer Ölunternehmen auf. So solle die Nutzung der Infrastruktur maximiert und die Energiesicherheit gestärkt werden. Laut Moskwa sollen Bedingungen für Öllieferungen für Raffinierien, die an das polnische Pipeline-Netz angeschlossen sind, optimiert werden. Habeck erklärte, die Erklärung sei ein wichtiger Schritt hin zur Energiesicherheit in beiden Ländern.

Annette Riedl/dpa Testlauf aus Polen - PCK-Raffinerie Schwedt erhält erste Öllieferung aus Danzig In gut anderthalb Monaten tritt das Öl-Embargo gegen Russland in Kraft. Die PCK-Raffinerie in Schwedt ist jetzt schon auf dem Weg zu Alternativen. Erstmals kam am Mittwoch über Danzig Rohöl. Doch es wird wohl nur bei einem Testlauf bleiben.

Noch keine festen Zusagen über Ersatzlieferungen

Am 5. Dezember tritt ein von der Europäische Union beschlossenes Öl-Embargo gegen Russland in Kraft. Von da an darf kein Öl mehr über den Seeweg in die EU importiert werden. Die Bundesregierung hat zudem beschlossen, ab dem neuen Jahr auch auf russische Öl-Lieferungen über Pipelines zu verzichten. Die PCK-Raffinerie in Schwedt wird bislang über die Druschba-Pipeline mit Öl aus Russland versorgt. Die Bundesregierung sucht noch Alternativen. Erst kürzlich gab es Probe-Lieferungen aus Danzig nach Schwedt. Der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), hatte zuletzt erklärt, dass man derzeit in Gesprächen mit Polen und Kasachstan über Öl-Lieferungen sei. Feste Zusagen fehlten allerdings noch.

Sendung: rbb24 Brandenburg aktuell, 01.12.2022, 19:30 Uhr