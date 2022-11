Die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark,) hat erstmals Rohöl über den Hafen im polnischen Danzig erhalten. Das hat das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch dem rbb mitgeteilt. Das Schiff mit dem europäischen Rohöl wurde demnach im Hafen Danzig entladen und anschließend über die Pipeline Druschba nach Schwedt gepumpt. Über die Menge machte das Bundeswirtschaftsministerium keine Angaben. Das unterliege dem Betriebsgeheimnis, hieß es.

Anfang 2023 soll kein russisches Rohöl mehr in der PCK-Raffinerie zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet werden. Der Schwedter Standort soll umstrukturiert werden. Dazu tagte erstmals eine Taskforce des Landes Brandenburg in Potsdam.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftministerium, Michael Kellner (Grüne), sprach von einem "wichtigen Schritt für die Versorgungssicherheit von Schwedt." Lieferungen über Danzig seien möglich, allerdings müssten die Mengen noch erhöht werden. Dazu stehe die Bundesregierung im engen Austausch mit der polnischen Regierung.



PCK in Schwedt ist damit die zweite Raffinerie in Deutschland, die sich über den Hafen in Danzig beliefern lässt. Die Raffinerie in Leuna bezieht bereits mehr als die Hälfte ihres Rohöls über Danzig. Aktuell wird für Schwedt nach weiteren Alternativlösungen gesucht, da ab dem kommenden Jahr dort kein russisches Öl mehr verarbeitet werden soll.



Sendung: Antenne Brandenburg, 9. November 2022, 6 Uhr