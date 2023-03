Neben dem Ausbau der Stettiner Bahn ist die Ostbahn ein wichtiges Vorhaben im Schienenverkehr Brandenburgs mit Polen. Doch das Bundesministerium stellt sich quer. Unterdessen gibt es Klagen von Kunden auf der Linie RB 26.

Der seit Jahren von Berlin und Brandenburg geforderte Ausbau der sogenannten Ostbahn RB 26 zwischen Berlin und Küstrin liegt noch immer auf Eis. Das Bundesverkehrsministerium lehne es weiterhin ab, das Vorhaben in die aktuelle Planung zum Ausbau des Schienenverkehrs mit Polen aufzunehmen, teilte das Verkehrsministerium in Potsdam auf eine gemeinsame Anfrage aus den Landtagsfraktionen von CDU, Grünen, Linkspartei und SPD mit.

Das Bundesministerium sei den Anmeldungen der beiden Länder zum Ausbau der Ostbahn bereits beim letzten Bundesverkehrswegeplan nicht gefolgt. Das Vorhaben sei auch nicht in den Bedarfsplan zum Ausbau der Bundesschienenwege aufgenommen worden, erklärte das Potsdamer Ministerium. Am Widerstand des Bundes sei auch die Aufnahme der Ostbahn in das europäische Transportnetz TEN-T gescheitert. Die polnische Seite habe dagegen den Abschnitt Küstrin-Gorzow-Krzyz-Pila in das TEN-T-Netz aufgenommen.