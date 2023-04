Mehrmals hat die Uckermark als Reiseregion Bundeswettbewerbe für "Nachhaltiges Reisen" gewonnen. Investoren in großen Solarparks könnten den mühsamen Weg der Uckermark zur nachhaltigen Urlaubsregion in Gefahr bringen, so die Tourismus-Chefin. Jahrelang habe sie mit der unverbauten Landschaft der Uckermark geworben.

Der Ausbau der Solarenergie auf großen Flächen stößt in der Uckermark auf Widerstand: Nachdem mehrere Gemeinden den Weg für große Solarparks frei gemacht hatten, gibt es nun Kritik aus der Tourismusbranche und von Umweltschützern. "Die Gefahr ist, dass dieser idyllische ländliche Raum durch großflächige Energieanlagen doch weitestgehend gestört wird", sagte Anet Hoppe, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing Uckermark, dem rbb. "Das ist auch, was uns die Gäste widerspiegeln, die Einmaligkeit der Region droht zu bröckeln."

Doch nun sollen wie sonst überall in Brandenburg auch in der Uckermark große Solaranlagen entstehen. Das Geschäft boomt vor allem auf Ackerflächen wie in der Gemeinde Boitzenburger Land, in der ein großer Solarpark geplant ist. Die Nachbargemeinde Gerswalde hat vor Kurzem 100 Hektar für den Bau von Photovoltaikanlagen ausgewiesen.

Laut dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur sind in der Uckermark Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 438 Megawatt geplant oder bereits in Betrieb. Allein der geplante Solarpark Boitzenburger Land soll eine Bruttoleistung von 180 MW erreichen.