Im Rechtsstreit um den Kauf von Anteilen an der PCK-Raffinerie in Schwedt hat das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag vor dem Verwaltungsgericht Berlin eine Niederlage erlitten. Eine Klage der Alcmene GmbH gegen die Behörde war erfolgreich.

Die österreichische Alcmene will seit 2021 die Anteile von Shell kaufen. Das Bundeswirtschaftsministerium muss diesen Kauf jedoch prüfen und freigeben. Weil jedoch Rosneft Deutschland selbst Interesse an den Anteilen angemeldet hatte, wurden die Verhandlungen zwischen Alcmene und Shell sowie die Prüfung des Bundeswirtschaftsministeriums eingestellt.