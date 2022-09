Tesla will in Grünheide mehr Autoteile lagern

Lagerung vor Ort und Transport per Zug: Tesla hat sein Logistikkonzept an die neue Weltlage angepasst. Die Pläne will der Autobauer öffentlich präsentieren. Wohl kein Zufall, denn Tesla ist auf die Zustimmung der Lokalpolitik angewiesen. Von Philip Barnstorf

Bis vor wenigen Jahren strebten Autohersteller in ihren Werken eine sogenannte "just in time"-Lieferung an. Das heißt, Zulieferer sollten Teile genau pünktlich zur Produktion ins Werk schaffen. Die Hersteller konnten so Lagerkosten sparen. Aber nun sind internationale Lieferketten wegen der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine gestört.

Unter anderem deshalb will Tesla in seinem Grünheider Werk mehr Lagerfläche schaffen und darauf Autoteile auf Vorrat lagern. Das erfuhr der rbb am Freitag aus Branchenkreisen. Schon im Mai hatte der rbb berichtet, dass Tesla 100 Hektar Kiefernwald in Grünheide dazukaufen möchte, um dort unter anderem Lagerflächen zu errichten.