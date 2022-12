IckeDette Berlin Montag, 19.12.2022 | 14:30 Uhr

So siehet dieser Narr doch nicht, dass alle Fahrzeuge um die Welt kutschieren bevor sie Im Geschäft verfügbar seien. Das die seltenen Erden in Massen für jene Elektronik verwendet werden über die er gerade kommuniziert. Das niederer Lohn, Kinderarbeit und gar menschenrechtswidrige Sklavenarbeit auch in heutiger Zeit zum Bau der klassischen Fahrzeuge genutzt werden. Und sich auch letzendlich erhöht über jene, die Änderungen wollen, indem er ihnen mit einer Moral kommt die er selber nicht zu erfüllen vermag. Und sich so seines eigenen gutes Gewissen wähnt.



"Solange ein Narr schweigt, hält man ihn für klug." - Karl Simrock



Sollte dieser Kommentar die Schranken der Kontrolle nicht passieren, weil er nichts mit dem Artikel zu tun habe, so sollte die Kontrolle auch den Beitrag prüfen auf den ich mich bezöge.