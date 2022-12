Gerhard Berlin Freitag, 09.12.2022 | 07:05 Uhr

Was für ein Wunder. Plötzlich sind die, die dagegen waren, dafür? Welche demokratische Überzeugung wurde denn Angewendet? Weihnachtsgeschenke? Oder die Rute?.. in Form von persönlichen Angriffen? Schade, dass der RBB nicht's über die Vorgänge während der Sitzung geschrieben hat oder ob alle anwesend waren? Der Rest ist sowieso Heuchelei was die Belange Teslas angeht. Macht weiter so, vernichtet alle Wälder im Namen des Umweltschutz. Die GVV Grünheide hat mich jedenfalls enttäuscht. Mein vertrauen in die Entscheidungen dieser Regierung auch. Es geht doch nur weiter um Macht und Kapital.