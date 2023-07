Tesla will seinen Standort in Grünheide zur größten deutschen Autofabrik erweitern. Das Ziel ist eine Verdoppelung der Produktion auf eine Million Autos im Jahr. Das bedeutet auch: Es müssen weitere, riesige Produktionshallen gebaut werden. Am Dienstag hat der Konzern nun Anwohner zu einer Informationsveranstaltung in Grünheide eingeladen, um über die Pläne zu informieren.