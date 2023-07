Bürger können sich an Verfahren für Tesla-Ausbau in Grünheide beteiligen

Für die geplante Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide (Oder-Spree) können sich Bürgerinnen und Bürger ab kommender Woche am Genehmigungsverfahren beteiligen und ihre Bedenken einbringen.

Vom 19. Juli an bis zum 18. August sind die Antragsunterlagen im Internet [uvp-verbund.de] und bei Behörden wie dem Landesumweltamt und in Rathäusern öffentlich einsehbar. Das kündigte das brandenburgische Umweltministerium am Mittwoch an.

Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Fabrik in Grünheide ausbauen und die Kapazität auf eine Million Autos im Jahr verdoppeln.