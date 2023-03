Joe Donnerstag, 16.03.2023 | 12:11 Uhr

In Deutschland werden ca 3 Millionen und in Europa ca 10 Millionen Autos verkauft.

Mit modernen Fabriken ( wie Tesla Grünheide ) werden somit in Deutschland nur 3 und in Europa nur10 Fabriken benötigt....mehr nicht.

Nun zu den Gegnen und der Pauschalisierung. Egal was geplant wird, Autobahnen Flughäfen Windräder uvam keiner möchte es in seiner Nähe haben. Aber jeder möchte alles nutzen.

Machen Sie einfach Vorschläge wo es gebaut werden soll.

Aber bitte mit den Gegnern vor Ort vorher besprechen.

Viel Erfolg dabei..ich freue mich über Ihre Vorschläge

PS am Standort von Tesla war früher schon eine Autoproduktion geplant.