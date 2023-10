Tesla kündigt Lohnerhöhung für Beschäftigte in Grünheide an

Wie hoch der Lohnzuwachs ausfallen soll, ist noch unklar. Jede Lohnerhöhung sei willkommen, zumal die Bezahlung bei Tesla unter dem Niveau in der Autoindustrie in Deutschland liege, fügte Schulze hinzu.

Die Beschäftigten von Tesla in Grünheide (Oder-Spree) sollen nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall mehr Lohn erhalten. Eine entsprechende Ankündigung habe die Geschäftsleitung in einer Mitarbeiterversammlung gemacht, erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze am Mittwoch.

Kümmert sich Tesla in Grünheide nicht genug um den Arbeitsschutz? In einem Medienbericht war von häufigen Arbeitsunfällen die Rede. Auch die IG Metall erhob Vorwürfe. Nun äußert sich der Autobauer. Er sieht sich zu Unrecht angegriffen.

Der Bezirksleiter erneuerte zugleich seine Kritik an den Arbeitsbedingungen bei dem US-Elektro-Autobauer und bezeichnete die als "völlig inakzeptabel". Unter anderem habe die Werksleitung versucht, die Gewerkschaft daran zu hindern, mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen.



In Berichten war zuletzt über Missstände in dem Werk in Grünheide die Rede - unter anderem ging es um mangelnden Arbeitsschutz. Tesla selbst wies die Vorwürfe zurück. Die Sicherheit im Werk habe oberste Priorität.