Geflügelmast in Brandenburg - Stall 12

03.01.18 | 07:04 Uhr

Sie schlüpfen als 40 Gramm schwere Küken und enden mit 2,5 Kilo Schlachtgewicht. Dazwischen liegt ein präzise geplantes Hühnerleben von 38 Tagen im Mastbetrieb von Henry Meerbeek in Storkow. Mit dem Begriff Massentierhaltung kann er nichts anfangen. Von Sebastian Schneider

Will Henry Meerbeek wissen, wie es seinen Tieren geht, setzt er sich an seinen Computer. Um sieben Uhr morgens beginnt er seine Arbeitstage, eine Tasse Kaffee in der Hand, Zahlenkolonnen vor seinen Augen. Er sieht, dass die Hühner in Stall 12 im Schnitt 441 Gramm wiegen. Dass dort bisher 1,53 Prozent der Tiere gestorben sind, gestern waren es sechs Stück, eine normale Quote. Er sieht, wie viel die Anderen gefressen und getrunken haben, wie viele Vitamine und Aminosäuren sie bekommen haben. Das meiste wird automatisch gesteuert. Der Mäster ist zufrieden. 13 Tage haben die Hühner hinter sich, gut ein Drittel ihres Lebens – sie wachsen so schnell, wie sie sollen.

Der 57 Jahre alte Niederländer ist ein freundlicher, aber nüchterner Mensch, der keine Zeit mit Nebensächlichkeiten verliert. Meerbeeks Firma heißt Storkower Geflügelmast, und der Name beschreibt exakt, womit der Mann hier seit 1992 sein Geld verdient: winzige Küken möglichst günstig in gesunde, schwere Schlachttiere zu verwandeln. Er hält 360.000 Masthühner in 15 Ställen, es ist einer der größten Betriebe Brandenburgs. Drei Menschen arbeiten hier. Mehr braucht man nicht.

Der Hunger der Deutschen auf Geflügel wächst seit Jahren, und die Brandenburger mögen es besonders gern. Laut Branchenverband essen 80 Prozent der Brandenburger mindestens einmal die Woche Geflügelfleisch, elf Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Es ist mager und proteinreich, deshalb gilt es als gesünder als Schwein oder Rind. Vor allem aber ist es billig. Die großen Supermarktketten unterbieten sich Woche für Woche mit Sonderangeboten. Fast 90 Prozent der deutschen Verbraucher beteuern in Umfragen, sie seien bereit, mehr Geld für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu zahlen. Aber an der Kühltheke entscheiden die meisten nur nach dem Preis. Das teurere Biofleisch hat in Deutschland einen Marktanteil von etwa zwei Prozent. Also produzieren Unternehmer wie Meerbeek nicht am Bedarf vorbei. "Am Ende hat es der Verbraucher in der Hand", sagt er.

Henry Meerbeek kam 1992 nach Storkow. Heute führt er seine Geflügelmast mit drei Mitarbeitern. | Bild: rbb|24 / Schneider

"Ich hasse das Wort Massentierhaltung"

Auch nach dem erfolgreichen Volksbegehren gegen Massentierhaltung steigt in Brandenburg die Zahl der Tiere, die in großen Betrieben gemästet werden. Die Landesregierung fördert die Hochleistungsmast. Sie hat dafür im vergangenen Jahr hunderttausende weitere Tierplätze genehmigt. Die Standards bei konventionellem Geflügel seien die strengsten der Welt, sagen die Befürworter. Wenn wir es nicht machen, machen es eben die anderen, zu schlechteren Bedingungen, argumentieren sie. "Ich hasse das Wort Massentierhaltung", sagt Henry Meerbeek. "Wir sind ein Familienbetrieb. Wir arbeiten auch nicht anders als einer mit 40.000 Tieren." Aus seiner Perspektive ist das wenig.

Wer den Chef in seine Ställe begleiten will, muss einen grünen Overall, Mundschutz, Haarnetz und Gummistiefel anziehen. Mit denen tritt man auf eine Fußmatte, die mit Desinfektionsmittel getränkt ist. "Das wichtigste ist die Sauberkeit", sagt Meerbeek. Werden wenige Tiere krank, haben alle ein Problem. Er öffnet die Tür zu Nummer 12. Man kommt rein, tritt auf leicht feuchten Boden aus fein zerhäckselten Holzpellets. Riecht den Geruch von Hühnerkot, herb, aber weniger streng als erwartet. Man hört das Piepen von 29.000 Masthähnchen, das Surren der riesigen Ventilatoren an der Decke. Die weißgelben, flauschigen Vögel rennen in Gruppen durch den fensterlosen Stall, 95 Meter lang, 40 Meter breit. Verlassen werden sie ihn in ihrem Leben nie. Manche bleiben stehen. Sie gucken einen neugierig an.

"Holland war voll"

Schon bevor Meerbeek das Gelände am Rande der Stadt kaufte, wurden hier Hühner fettgefüttert, im "KIM" – das stand für Kombinat Industrielle Mast. Kein Vergleich zu den Standards von heute, aber mit dem gleichen Ziel. "Zu DDR-Zeiten hat in der Tierhaltung alles gestunken. Aber wenn es heute mal stinkt, protestiert jeder", klagt Meerbeek. Er wohnt mit seiner Frau im ehemaligen Sozialtrakt der Arbeiter: ein langgezogener Bungalow, weißer Rauhputz, kornblaue Fensterrahmen, im Garten steht ein Hahn aus Stein. Schon sein Vater war Tiermäster, der Sohn kam nach Brandenburg, weil ihn die Möglichkeiten nach der Wende reizten. "Holland war voll", sagt Henry Meerbeek. Als er in Storkow anfing, hatten seine Tiere 1,5 Kilo Schlachtgewicht. Inzwischen sind es zwischen zwei und 2,5 Kilo. Drei Zuchtfirmen haben den Weltmarkt unter sich aufgeteilt, je nach Kundenwünschen designen sie die Ware - in Deutschland setzen die Vögel extrem viel Brustfleisch an, in China haben sie dicke Schenkel.

rbb|24 / Schneider Henry Meerbeeks Storkower Geflügelmast GmbH - im Gebäude vorne rechts lebt der 57-Jährige mit seiner Frau.

rbb|24 / Schneider Die Tür zu Stall 12 - einem von insgesamt 15, in denen Meerbeek Geflügel mästet.

rbb|24 / Schneider 95 Meter lang, 40 Meter breit ist ein Stall. Die Vögel können darin herumlaufen, Käfige sind schon lange verboten. Die Einstreu auf dem Boden ist aus kleingehäckselten Holzpellets.

rbb|24 / Schneider Durch acht Metallrohre durch die Länge des gesamten Stalls werden Wasser und Futter transportiert. Alles funktioniert automatisch, wenn die Tiere wachsen, werden die gelben Futterschalen einfach ein kleines Stück höher an die Decke gezogen. Der Strohballen soll ihnen Beschäftigung bieten.

rbb|24 / Schneider Nach 38 Tagen sind die Tiere schlachtreif - und von 40 Gramm auf bis zu 2,5 Kilo Gewicht angewachsen. Ein LKW bringt sie in Kisten zu Friki schräg gegenüber - dorthin verkauft Henry Meerbeek den Grossteil seiner Vögel. Es ist einer der modernsten Geflügelschlachthöfe Europas und rein auf industrielle Produktion ausgelegt.

rbb|24 / Schneider Auf einem Fliessband werden die Tiere Richtung Tod transportiert. Sie gleiten in einen Tunnel und werden darin mit CO2 betäubt. Wenn sie wieder ans Licht kommen, werden sie kopfüber an Haken eines anderen Transportbandes gehängt - eine rotierende Klinge schlitzt ihnen die Hälse auf und lässt sie ausbluten.

rbb|24 / Schneider Eine Maschine zieht den Tieren ihre Innereien heraus, sie werden vor dem Körper hängend weitertransportiert. Tierbeschauer müssen mit wenigen Blicken erkennen, ob die "Darmpakete" ungewöhnlich aussehen, um Krankheiten zu erkennen. 217 Tiere pro Minute rattern vor ihren Augen vorbei.

rbb|24 / Schneider Schon wenige Meter neben der Schlachtung hat man völlig vergessen, dass die glattgerupften rosa Körper noch vor kurzem lebend in Henry Meerbeeks Ställen gestanden haben. 170.000 Tiere pro Tag werden bei Friki geschlachtet, verarbeitet, verpackt und versandt.

rbb|24 / Schneider Die Zerteilung und Verpackung läuft so automatisiert wie nur irgendwie möglich - anders lässt sich kaum Geld sparen.

rbb|24 / Schneider Am mit Abstand begehrtesten ist das Brustfilet der Tiere, die Deutschen essen mehr, als der Markt hergibt. Deshalb kommt den Filetierern in der Schlachtfabrik besondere Verantwortung zu: Sie müssen soviel wertvolles Fleisch vom Knochen lösen, wie möglich - drei Sekunden braucht ein geübter Arbeiter dafür. Noch machen Roboter die Arbeit nicht besser.

rbb|24 / Schneider Ebenfalls entscheidend: Dass die Mitarbeiter in der Verpackung das Fleisch so exakt in die Plastikschalen packen, wie irgendwie möglich. Der Preisdruck ist enorm, nichts ist billiger, als Geflügel. Die Handelsketten zahlen Friki beispielsweise exakt 400 Gramm - jedes Gramm mehr ist für die Firma, die zum niederländischen Konzern Plukon gehört, rausgeschmissenes Geld.

rbb|24 / Schneider Abgepackt in Kartons warten die Fleischstücke auf den Abtransport in deutsche Discounter. Zwischen dem Tod des Tiers und dem Verstauen in der Lagerhalle sind zwei Stunden und zehn Minuten vergangen.

rbb|24 / Schneider Der Kunde sieht Henry Meerbeeks Arbeit am Ende in einem Kühlregal: 400 Gramm für 1,99 Euro, Sonderaktion bei Kaufland in Berlin-Tempelhof.

























Meerbeeks Vögel stammen alle von der gleichen Rasse ab: Cobb 500, die erfolgreichste weltweit - eine von nur noch wenigen, die in der industriellen Geflügelhaltung genutzt werden. Ihre Erfinder preisen sie als den "effizientesten Broiler der Welt", mit den niedrigsten Kosten pro verwertbarer Masse. Im Stall meint man Regen auf das Dach prasseln zu hören, in Wahrheit ist es das Picken tausender Schnäbel in den gelben Futterschalen. Sie hängen an acht Rohren, die den ganzen Stall durchziehen. Aus nicht einmal einem Kilo Soja- und Getreidefutter gewinnt Meerbeek später ein Kilo Hühnerfleisch. Vorausgesetzt, man hält sich genau an die Anleitung, die die Firma mitliefert. Wie viel frische Luft die Hähnchen brauchen, welche Temperatur im Stall (27 Grad), wie viel Luftfeuchtigkeit (60 Prozent), welches Kunstlicht (20 Lux, aber etwas heruntergedimmt). Beim Licht ist man sich noch nicht ganz sicher.

Das Geschlecht spielt keine Rolle

Die Küken kauft Meerbeek von einer Firma in Sachsen-Anhalt, wo sie in Wärmeschränken ausgebrütet werden. Kaum geschlüpft, bringt sie ein LKW nach Storkow. Sterben in den ersten Tagen zuviele, ruft Meerbeek den Tierarzt an und berät sich mit ihm, welche Medikamente er den anderen Küken gibt. "Die Leute werfen uns immer vor, wir würden kippen, kippen, kippen", sagt der Mäster über den Einsatz von Antibiotika. Aber die gebe er doch nur bei Bedarf. Dieser "Durchgang", wie Meerbeek die Tiere in Stall 12 nennt, bekommt über das Trinkwasser gerade ein Antibiotikum gegen Kolibakterien, dazu Impfstoffe gegen Bronchitis und Durchfallerkrankungen. In weißen, großen Kanistern im Vorraum steht, was die Masthähnchen noch kriegen: Mittel, die ihnen helfen, die riesigen Futtermengen zu verdauen, Calcium, damit ihre Knochen später das hohe Gewicht aushalten. "Ich habe selbst doch das größte Interesse daran, dass es meinen Tieren gutgeht", sagt Meerbeek. Männchen und Weibchen zieht er zusammen auf - bevor sie geschlechtsreif werden können, liegt ihr Fleisch längst abgepackt in einer Kühltheke.

Meerbeek hat sich freiwillig der "Initiative Tierwohl" angeschlossen. Damit bekommt er Geld vom Großhandel, wenn er bestimmte Kriterien einhält, die auch der Landestierschutzplan empfiehlt. Supermarktketten wie Edeka und Kaufland zahlen ihm für ihr Label "Initiative Tierwohl" ein paar Cent mehr pro Kilo. Dafür haben die Tiere etwas mehr Platz und bekommen Strohballen und Picksteine, um sich zu beschäftigen. Das soll sie daran hindern, sich gegenseitig anzugreifen. Meerbeek ist nach der Testphase noch nicht sonderlich begeistert, über das Stroh könnten Keime in den Stall kommen. Aber er hat alles durchgerechnet, es lohnt sich. "Das System ist nicht verkehrt", sagt er. Das Tierwohl ist Ansichtssache und besonders im Agrarland Brandenburg wird darüber seit Jahren gestritten. Mehr als 100.000 Menschen haben 2016 für das Volksbegehren gegen Massentierhaltung unterschrieben. Als Kompromiss versprach die Landesregierung einen neuen Tierschutzplan, 2018 soll er umgesetzt werden. Dafür diskutierten Tierschützer, Agrarexperten, Landwirte, Mäster ein Jahr lang darüber, wie sich das Leben in den Riesenställen verbessern ließe – ohne den Profit zu schmälern. Auch Meerbeek hat am Landestierschutzplan mitgearbeitet.

Hinterher lobten die Beteiligten, wie sehr sich alle Seiten aufeinander zu bewegt hätten. Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) nannte die 131 Empfehlungen eine "Grundlage". Man müsse jetzt erst einmal sehen, ob und wie sich das Ganze finanzieren lasse. Er gebe zu, dass der "Geflügelbereich ein bisschen schwieriger" sei. Der neu eingeführte Tierschutzbeauftragte des Landes darf nicht mal Ställe inspizieren und auch keine Strafen verhängen, er verantwortet kein eigenes Budget. Henry Meerbeek nennt es "weltfremd", Tierhaltung, wie er sie betreibe, abschaffen zu wollen. "Ich verstehe das ganze nicht. Wenn jemand die nötige Fläche, die Absatzverträge hat, es sich rechnet - wieso soll er es dann nicht machen?", fragt er. Neue Ställe genehmigt zu bekommen, könne mehrere Jahre dauern, weil die Auflagen immer strenger würden, klagt Meerbeek. "Außenbereiche wie sie Tierschützer immer fordern, kann ich hier nicht bauen", sagt er. Mehr Geflügel draußen heiße mehr Kot und damit mehr Emissionen - das erlaube dann der Umweltschutz wieder nicht.

Nicht geeignet für ein Leben draußen

Die Hochleistungsrasse in seinen Ställen ist für ein Leben im Freien auch gar nicht optimiert, sie ist schwer auf der Brust und schwach in den Beinen. Draußen drohen Greifvögel, eingeschleppte Krankheiten, Stress. 2,5 Kilo in 38 Tagen sind so nicht zu schaffen. Man darf es mit dem Tierwohl also nicht übertreiben, zeigt dieses Geschäftsmodell. Wird das Brandenburger Geflügel teurer, liefern eben Fleischfabriken aus Brasilien, Polen, der Ukraine. "Die über der Oder warten schon", so formuliert es Henry Meerbeek. Für ihn ist nur entscheidend, dass er am Ende gesunde Ware liefert, denn Schäden ziehen ihm seine Kunden vom Preis ab. Er trägt das Risiko. Durch die kahlen Kiefern vor seinem Haus kann er den Schlachthof gegenüber sehen, 80 Prozent seiner Hähnchen liefert er dorthin. Im Moment bekommt er knapp 89 Cent pro Kilo Lebendgewicht. Wenige Cent davon bleiben als Gewinn hängen.

Zwei Wochen im Jahr fährt Meerbeek mit seiner Frau in den Urlaub nach Kroatien, ansonsten pendelt er zwischen Stall, Büro und Wohnräumen nebenan. Seine Söhne wollen die Firma nicht übernehmen. Er könne gut von seinem Geschäft leben, sagt Henry Meerbeek. Reich ist er damit nicht geworden. Bevor er Feierabend macht, setzt er sich nochmal an seinen Schreibtisch. Er prüft, wieviel seine Tiere heute gefressen haben. Er kann sich ausrechnen, ob sie schnell genug vorankommen. 24 Tage bleiben ihnen. Um kurz vor neun gehen die Neonröhren in den Ställen aus. Dann hört man dort keinen Mucks mehr.

