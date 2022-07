Berliner Finanzsenator will Steueroasen in Brandenburg trocken legen

Die Höhe der Gewerbesteuer in der Metropolregion Berlin-Brandenburg soll angeglichen werden. Das fordert der Berliner Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne). "Wir stellen fest, dass die Verlagerung von Gewinnen in Gewerbesteuer-Oasen ein beliebtes Mittel zur Steueroptimierung geworden ist", sagte Wesener der Deutschen Presse-Agentur (DPA) am Freitag.

Eine Zielsetzung sei die Harmonisierung der Gewerbesteuersätze in der Region. Berlin sei mit anderen Ländern und Kommunen in intensiven Gesprächen über effektive Maßnahmen. Hintergrund ist, dass eine Reihe von in Berlin tätigen Unternehmen ihren Sitz in brandenburgische Gemeinden verlegt haben, wo die Firmen weniger Steuern zahlen.