Sommerbilanz 2022 - Flughafen BER zählte knapp drei Millionen Ferien-Passagiere

Mo 22.08.22 | 09:03 Uhr

Am Flughafen BER herrschte in den Sommerferien großer Betrieb: Fast drei Millionen Menschen reisten über den Hauptstadtflughafen. Manchen von ihnen wurde allerdings die Urlaubsstimmung verhagelt: Immer wieder fehlte nach der Rückkehr das Gepäck.

In den Berliner Sommerferien haben 2,99 Millionen Fluggäste den Hauptstadtflughafen BER genutzt. Die Zahl nannte ein Sprecher des Airports zum Ferienende. Damit wären fast genau die Erwartungen von bis zu drei Millionen Fluggästen erfüllt worden.



Zwar entspräche diese Zahl nur etwa zwei Drittel des Vor-Corona-Niveaus, sagte ein Flughafensprecher am Sonntagabend in rbb24 Brandenburg aktuell. "Aber es waren deutlich mehr Passagiere als im Sommer des vorigen Jahres", fügte er hinzu. Alleine am letzten Ferientag wurden seinen Angaben zufolge 67.000 Menschen am Flughafen BER abgefertigt.

Gratis-Zeitfenster für Sicherheitskontrollen

Der Sprecher bestätigte zudem am Sonntagabend einen Bericht von "Berliner Morgenpost" und "B.Z." über eine geplante Neuerung: Voraussichtlich ab Ende nächster Woche sollen Passagiere kostenlos Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle vor ihrem Flug buchen können. Das soll Wartezeiten verkürzen. Auch Kontrollen ohne Termin sollen aber möglich bleiben. Einzelheiten will der Airport in den nächsten Tagen bekannt geben.



Flughafenmanager Thomas Hoff Andersson zog eine positive Bilanz der Nutzung von digitalen Self-Service-Angeboten am BER während der Ferien. "Das ist ein wichtiger Baustein für stabile Prozesse beim Abflug", erklärte er. Im Ferienverkehr hätten sich die intensiven Vorbereitungen ausgezahlt. "Die Vorbereitungen für den Sommer 2022 waren ein weiterer Schritt zur Optimierung der Prozesse und Services am BER."

Urlauber warten wochenlang auf ihr Gepäck

Weniger gut lief in den vergangenen Wochen die Gepäckabfertigung am Flughafen BER. Bereits Ende Juli hatte kurz nach Beginn der Sommerferien eine Flughafensprecherin dem rbb bestätigt, dass das Aufkommen des sogenannten Rush-Gepäcks, also liegengebliebener Koffer, während der Ferien zugenommen habe. Das liege an europaweiten Personalengpässen bei den Umsteige-Flughäfen, erklärte sie. Auch der Lufthansa-Streik im Juli hatte zu Unregelmäßigkeiten bei der Gepäckabfertigung geführt.



Täglich strandeten nach BER-Angaben bis zu 300 verwaiste Gepäckstücke am Berlin-Brandenburger Airport. Meist handelt es sich dabei um Koffer, die nicht rechtzeitig in Anschlussflugzeuge verladen werden konnten. Manche Familien warteten mehrere Wochen auf ihr Reisegepäck. Zuletzt hatte die Flughafenbetreibergesellschaft des BER, die FBB, nach eigenen Angaben 30 Kräfte an Dienstleister wie Aeroground überstellt, um Koffer-Staus zu lösen.

