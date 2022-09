Doch das Bezirksamt Lichtenberg durchkreuzte diese Pläne Anfang April und genehmigte die Windräder nicht . Das Vorhaben sei planungsrechtlich nicht zulässig, da es sich nicht in die Umgebung einfüge, so die Begründung. Die benachbarten Grundstücke seien durch Schattenwurf und Lichtreflexionen der Rotoren beeinträchtigt, die Bewohner des Hauses möglicherweise durch Geräusche des Getriebes. Außerdem solle das Dach von den Mietern zur Erholung genutzt werden, es sei fraglich, ob das möglich sei, wenn sich dort eine Windkraftanlage befinde.

Die Howoge kündigte an, die geforderten Unterlagen in Kürze zuzuliefern. Sie halte den Bau einer Windkraftanlage dort nach wie vor für städtebaulich verträglich und für ein wichtiges Zeichen, nicht nur was den Klimaschutz betreffe. "Angesichts der aktuellen geopolitischen Situation sind wir als landeseigene Wohnungsbaugesellschaft in der Pflicht, Lösungen zu entwickeln, die es uns ermöglichen, Energie innerhalb Berlins zu erzeugen", sagte Geschäftsführer Ulrich Schiller.

Natürlich handele es sich bei der Windkraftanlage um ein Novum. "Aber wir müssen den Mut haben, solche Piloten auf den Weg zu bringen." Fast ein Viertel aller Wohnungen könnten in dem Haus in der Frankfurter Allee dann mit Strom vom eigenen Dach versorgt werden. "Je mehr Energie wir direkt am Gebäude erzeugen können, desto stabiler können wir unsere Strompreise und damit auch die Gesamtmiete halten", sagte Schiller.