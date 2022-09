Befürworter der Verlängerung sagen: Allein den ÖPNV auszubauen reicht nicht, um Berlins Verkehrsproblem zu lösen. Denn heute gibt es mehr Autos und Lkw in der Stadt als je zuvor – und für Lieferverkehr und schnelle Verbindungen von A nach B gibt es nicht genügend Alternativen zur Straße. Deshalb braucht man die Autobahnverlängerung - auch um Wohngebiete zu entlasten.

Die Gegner:innen sagen: Noch mehr Autobahn erzeugt nur noch mehr klimaschädlichen Verkehr und macht Autofahren generell attraktiver, das zeigt die Forschung. Andere Metropolen bauen Stadtautobahnen mit Erfolg zurück - warum kann das Berlin nicht?

Die Verlängerung würde auch die Clubkultur treffen: Es geht aktuell um das About Blank, die Else an der Elsenbrücke und die Renate - sie müssten wohl weg. Denn dieser 17. Bauabschnitt würde dann über die Elsenbrücke durch Friedrichshain bis Prenzlauer Berg führen. Aber dass vor 2030 Bagger am Startpunkt am Treptower Park anrücken, damit rechnet aktuell niemand.