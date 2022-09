Ein bislang hierzulande unbekanntes Video klingt hingegen ganz anders. Es handelt sich um ein Video in arabischer Sprache, produziert von der Qatar Charity – selbst deutschen Sicherheitsexperten soll es bislang unbekannt sein. Zu sehen ist Sheikh Ahmed Hammadi, ein Vertreter der Qatar Charity zu Besuch bei Imam Sabri in der Neuköllner Begegnungsstätte. Sabri bedankt sich darin herzlich bei den Spendern: "Diese Moschee wurde im Jahr 2007 Gott sei Dank mit der Hilfe und der Übernahme des Großteils der Kosten durch Menschen aus Katar gekauft. Möge Gott ihnen für Ihre Taten danken."

Die Wohltätigkeitsorganisationen, eine davon heißt "Qatar Charity", werden von Mitgliedern der Herrscherfamilie kontrolliert und sollen dafür sorgen, Geldströme sicher für caritative und religiöse Zwecke in alle Welt zu lenken. In den Dokumenten finden sich Hinweise auf Moscheevereine in Hamburg, Bielefeld, Bonn, Essen, Frankfurt (Main), Offenbach, Heidelberg, Ulm und München. Bei allen Vereinen bleibt allerdings unklar, ob am Ende auch tatsächlich Geld aus Katar geflossen ist. Laut den Dokumenten könnte das in Berlin-Wedding ansässige "Interkulturelle Zentrum für Dialog und Bildung", abgekürzt IZDB möglicherweise der größte Nutznießer in Deutschland gewesen sein: Das IZDB könnte demnach mit umgerechnet rund sechs Millionen Euro bedacht worden sein.

Unter den Dokumenten findet sich ein Brief von Qatar Charity, adressiert an das IZDB. Er enthält als Anhang einen Überweisungsplan für das Jahr 2012. Laut diesem Plan sollte das IZDB im Jahr 2012 anscheinend über eine Million Euro erhalten, in den Jahren 2013 bis 2016 fünf Millionen Euro. Ob das Geld jedoch tatsächlich floss, beweisen die Dokumente nicht. Eine Anfrage hierzu ließ das IZDB unbeantwortet.