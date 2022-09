Die Schlange in der Dossehalle in Wusterhausen (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) wird immer länger. Zweieinhalb Stunden haben Mitarbeiter des Kyritzer Finanzamts die Fragen von rund 200 Grundstücksbesitzern und -besitzerinnen beantwortet.

Die Abgabe in Papierform sollte eigentlich die Ausnahme sein, doch die Brandenburger Finanzämter haben sich darauf eingestellt, dass vielen die Umstellung auf die digitale Steuererklärung schwerfällt. Und die Fragen, was wo eingetragen werden muss, reißen nicht ab – nicht nur an diesem Abend in Wusterhausen, berichtet Christian Schrinner, der Leiter des Kyritzer Finanzamts. "Fakt ist: Wir werden momentan während der Öffnungszeiten permanent sowohl telefonisch als auch von Leuten, die vorbeikommen, mit Fragen bombardiert. Es ist bei uns das Hauptthema und der Betrieb hat sich seit Beginn der Grundsteuerreform deutlich erhöht."

Die Fragen drehen sich vor allem um Flurbezeichnungen, Grundstücksgrößen und Bodenrichtwerte - Dinge, mit denen sich viele Grundsteuerpflichtige lange nicht befasst haben. Und die meisten verstünden auch nicht, warum sie die Daten nochmal zusammentragen müssten, obwohl diese den Ämtern doch längst vorliegen müssten, so Schrinner. Andere wiederum hadern nicht nur mit den Daten und den Formularen, sondern auch mit der Reform an sich. "Ich bin der Meinung, wir zahlen schon über hunderttausende Euro für die Grundstücke, die wir kaufen. Und jetzt sollen wir auch noch Grundsteuer bezahlen. Finde ich ein bisschen doof", sagt ein Mann in der Warteschlange für die Papierformulare.