Jede Paprika-Dreierpackung reißt sie auf, jedes Zitronennetz. Was ist verdorben, was noch essbar? Mit geschultem Blick sortiert die Hennigsdorferin die Lebensmittel in zwei verschiedene Kisten. "Zum einen werden Lebensmittel aussortiert, wenn sie das Mindesthaltbarkeits-Datum überschritten haben. Dann sind sie in der Regel noch verzehrbar", erklärt Witte-Debeljevic.

Allerdings gebe der Hersteller dann eben keine Garantie mehr dafür. Auch Backwaren werden oft aussortiert, weil sie am nächsten Tag nicht mehr gut weiterverkauft werden können. Dasselbe gilt für Obst und Gemüse mit Stoßecken.

Alles, was noch verzehrbar ist, wird später an Gleichgesinnte verteilt – nicht an Bedürftige. Ihr Verein "Foodsharing" will nicht mit der Tafel konkurrieren. Unverkäufliche Lebensmittel sind laut Witte-Debeljevic ohnehin reichlich vorhanden. Deshalb kommen, wie sie sagt, mitunter sogar Supermärkte, Bäckereien, Kantinen oder Betriebe auf sie zu, um die Waren nicht wegwerfen zu müssen.