Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), zeigte sich am Sonntag auf Instagram zuversichtlich, dass die Maßnahmen in der Breite "spürbar helfen". Gut sei, dass Rentner und Studierende berücksichtigt würden. Auch die Abschöpfung von Übergewinnen von Energieunternehmen sei richtig und "ein starkes Signal für mehr Gerechtigkeit".



Der Beschluss für ein weiteres bundesweites ÖPNV-Tickt sei "ein guter Schritt in die richtige Richtung, aber das reicht noch nicht. Die Preisspanne von 49 bis 69 Euro ist innerhalb eines Bundeslandes zu hoch", so Giffey. Der Ausbau eines bezahlbaren ÖPNV sei eine nationale Zukunftsaufgabe, betonte Giffey. "Berlin arbeitet weiter an einer Überbrückungslösung, die den Berlinerinnen und Berlinern noch in diesem Jahr zugute kommen soll", betonte sie.