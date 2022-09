Über Homepage und Insta-Videos hat das Unternehmen nach eigenen Angaben tatsächlich Azubis finden können. Allerdings bisher keine fertig ausgebildeten Mitarbeiter, sagt Anja Jänicke, die für das Marketing zuständig ist. Deshalb arbeitet Jänicke mit einer Recruiting-Firma zusammen. Diese veranstaltet Umfragen in den sozialen Netzwerken.

Wer sein Interesse an einem Job in der Sanitärbranche per Klick bekundet, dessen Namen bekommt Anja Jänicke, erklärt sie. Sie rufe dann an: "Ich frage erstmal: Wo wohnen Sie? Was haben Sie gelernt? Haben Sie Lust, zu uns zu kommen? Was stellen Sie sich vor? Wollen wir mal persönlich miteinander sprechen?" Ein paar Gespräche habe Jänicke so schon führen können, bisher aber ohne Erfolg.