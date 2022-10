Besserwisser Sonntag, 02.10.2022 | 10:56 Uhr

Haben Sie ein Glück, bei den "Guten" zu wohnen.



https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Heimat



"Die Neue Heimat (NH) war ein gemeinnütziges deutsches Bau- und Wohnungsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg, das dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gehörte."



"Am 8. Februar 1982 erschien ein Bericht im Spiegel,[3] in dem aufgedeckt wurde, dass sich mehrere Vorstandsmitglieder unter der Führung von Albert Vietor persönlich, zum Teil auch direkt an den Mietern, bereichert hatten."



"Stattdessen wurde das kommerzielle Baugeschäft im In- und Ausland erweitert. Es entstanden unzählige Projektgesellschaften und Tochterunternehmen, deren Struktur nicht mehr überblickt wurde."



Am 18. September 1986 versuchte der DGB die Reste des gewerkschaftseigenen Wohnungsbauunternehmens nach mehrwöchiger Verhandlung zum symbolischen Preis (Mancipatio) von einer D-Mark an die Firma DNG Vermögensbildung GmbH des Berliner Bäckerei-Unternehmers Horst Schiesser zu verkaufen."