Lincoln Berlin Samstag, 01.10.2022 | 14:08 Uhr

Wie lange war die Linke in BB mit an der Macht? Wieso hat sie einseitige Abhängigkeiten entstehen lassen und keine Rückfalloptionen für kritische Infrastruktur entwickelt? Sie übersieht das Rosneft aktiv dabei beteiligt war die kritische Infrastruktur in Schwedt zu destabilisieren und das sie damit dem Aggressor Putin in die Karten spielt. Zudem singt sie das gleiche Lied wie die AFD und will Appeasement betreiben obwohl Putin völkerrechtswidrig Teile d Ukraine annektiert hat Da fällt die Maske!