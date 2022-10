Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof, der auch Filialen in Berlin und Brandenburg unterhält, hat erneut einen Antrag auf Staatshilfe gestellt. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen bestätigt.

Zur Höhe der beantragten Hilfen gab es zunächst keine Angaben. Galeria-Chef Miguel Müllenbach hatte erst kürzlich in einem Mitarbeiterbrief gewarnt, das Unternehmen befinde sich "erneut in bedrohlicher Lage". Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation hätten Galeria Karstadt Kaufhof bei seinen zunächst vielversprechenden Sanierungsbemühungen stark zurückgeworfen.

In Berlin betreibt Galeria Kaufhof laut Webseite elf Filialen, in Brandenburg eine in Potsdam und eine in Cottbus.