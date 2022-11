Nach den Flughäfen Tempelhof und Tegel wird nun voraussichtlich auch Schönefeld - heute das Terminal 5 am BER - endgültig dicht gemacht. Darüber könnte der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft bereits am Freitag entscheiden. Von Thomas Rautenberg

Mitte Februar 2021 waren die letzten Passagiere am BER-Terminal T5 angekommen. Der europäische Luftverkehr war wegen der Corona-Pandemie in schwere Turbulenzen geraten und auch in Schönefeld wollte und konnte kaum noch jemand fliegen. Die wenigen Passagiere, die noch unterwegs waren, konnten ohne Mühe über das neue Hauptterminal T1 und später auch T2 abgefertigt werden. Das alte Flughafengebäude in Schönefeld war damit nur noch ein Klotz am Bein der ohnehin finanziell gebeutelten Flughafengesellschaft. Terminal T5 wurde in die stille Reserve versetzt.

Die Türen blieben zu in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Aufgeben wollte der damalige Airport-Chef Engelbert Lütke Daldup das Gebäude nicht. Zu groß war seine Sorge, dass die 8-Millionen-Kapazität von T5 eines Tages bei der Passagierabfertigung fehlen könnte. "Wir werden das Terminal T5 sicher noch zehn Jahre, vielleicht länger benötigen", war Lütke Daldrup seinerzeit überzeugt.