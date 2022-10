Am Flughafen BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) ist am Sonntag der Winterflugplan in Kraft getreten. Nach Angaben der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) werden damit 122 Ziele in 50 Ländern angeflogen.

Dabei könne man zu Metropolen wie Paris, London und Wien reisen, aber auch nach Spanien, Italien und in die Türkei. Laut der FBB hat die Airline Qatar Airways ihre Verbindungen nach Doha aufgestockt. Außerdem gebe es ab 7. Dezember eine Nonstop-Verbindung nach Fort Lauderdale bei Miami in den USA.