Die Gewerkschaft IG Metall setzt ihre Warnstreiks in Berlin und Brandenburg am Donnerstag fort. Die Gewerkschaft möchte damit den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen, die am Donnerstag möglicherweise in die entscheidende Runde gehen.

So sind in Berlin für Donnerstagmorgen die Beschäftigten von Procter & Gambel in Tempelhof zu einer Kundgebung vor dem Werkstor aufgerufen. Auch im Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde und bei Stadler in Pankow soll gestreikt werden.