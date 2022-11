Die Gewerkschaft IG Metall hat den Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in Berlin und Brandenburg mit weiteren Warnstreiks in den kommenden Wochen gedroht. Die Arbeitsniederlegungen seien bereits fertig geplant, sagte Gewerkschaftssprecherin Anne Borchelt am Dienstag dem rbb.

Schon für Dienstag hatte die IG Metall Beschäftigte aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Betroffen sind mehrere Standorte in Berlin, darunter Siemens Mobility, sowie das Bahntechnikunternehmen Alstom in Hennigsdorf (Oberhavel). Die Gewerkschaft will so den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen.

Die Arbeitgeber seien bislang "uneinsichtig", kritisierte Borchelt bei Antenne Brandenburg. Zuletzt hätten sie den Beschäftigten Einmalzahlungen von 3.000 Euro mit einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten. Zudem stellten sie eine Lohnerhöhung in Aussicht, ohne diese zu beziffern.