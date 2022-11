Die große Mehrheit der Millionen Beschäftigten mit einem Tarifvertrag in Deutschland bekommt dieses Jahr ein Weihnachtsgeld, das höher ausfällt als 2021. 85,7 Prozent von ihnen würden diese Sonderzahlung erhalten, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Demnach ist der Anteil der Tarifbeschäftigten mit einem Anspruch auf Weihnachtsgeld in Berlin und Brandenburg sowie den restlichen Neuen Bundesländern mit 88,5 Prozent etwas höher als im Westen mit 85,3 Prozent.