Auf dem Gelände des historischen Osram-Glaswerks in der Spandauer Siemensstadt soll in den kommenden Jahren ein neuer Technologiepark mit 60-Meter-Hochhaus, Laboren und Produktionsstätten entstehen. Ein entsprechender Masterplan der Architekturbüros von David Chipperfield und Eike Becker wurde am Dienstag vorgestellt.