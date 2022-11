Do 24.11.22 | 14:29 Uhr

Auf mehr als 20 Hallen der Messe Berlin soll eine riesige Solaranlage entstehen. Großveranstaltungen dort würden so künftig klimaneutral möglich werden. Aber auch das Berliner Stromnetz soll von der Anlage profitieren.

Die Berliner Stadtwerke wollen auf den Dächern der Messehallen am Funkturm die größte Solaranlage Berlins installieren. Auf einer Fläche von umgerechnet etwa sieben Fußballfeldern sollen in den kommenden zwei Jahren auf 20 Hallen des Geländes 15.000 Photovoltaik-Module aufgestellt werden, wie die Messe und die Berliner Stadtwerke am Donnerstag mitteilten.

Die geplante Solaranlage auf den Messehallen soll künftig etwa fünf Gigawattstunden Strom pro Jahr erzeugen - das entspricht etwa dem Verbrauch von 2.000 Zwei-Personen-Haushalten bei einem Jahresverbrauch von durchschnittlich 2.500 Kilowattstunden.

Die selbsterzeugte Energie sei Teil der Nachhaltigkeitsstrategie der Messe Berlin, um den Betrieb von Großveranstaltungen in Zukunft klimaneutral zu organisieren. Erste Teilanlagen sollen bereits ab dem kommenden Frühjahr Strom liefern. Von der Messe nicht genutzter Strom soll in das Berliner Stromnetz eingespeist werden.