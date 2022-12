Zehnmal kleiner als üblich kommt die neue Einstreu für seine fünf Rinderställe aus der Mühle. "Das Stroh hier ist deutlich kürzer, das ist jetzt etwa so zwei bis drei Zentimeter lang", erklärt der Damsdorfer Milchbaue.: "Jeder Halm ist dazu noch vierfach in der Länge aufgespalten. Man erhöht dadurch natürlich ungemein die Oberfläche, genau dadurch ist es auch so saugfähig. Ganz flauschig fühlt es sich an."

"Unsere ersten Tests liefen äußerst erfolgreich", sagt Landwirt Timo Wessels. Der erste Schritt zur künftigen Biomethan-Produktion in Damsdorf bei Kloster Lehnin (Potsdam-Mittelmark) als Ersatz für knappes Erdgas funktioniert wie geplant. Auf der Wiese, wo Wessels Milchvieh-Betrieb seinen Wintervorrat an Stroh für die Rinderställe lagert, mahlt eine nagelneue mobile Strohmühle große Ballen in winzig kleine Stroh-Schnipsel.

So flauschig, dass sich sein schwarz-buntes Milchvieh gleich viel wohler fühlt: "Toller Nebeneffekt. Die Tiere sind schön sauber und trocken. Die glänzen richtig", sagt der 42-jährige Landwirtschaftsmeister, während er über seinen Hof führt. "Hier stehen unsere Jungrinder, die sind jetzt alle mit dem Stroh dieser Strohmühle eingestreut worden, das ist jetzt eine Woche alt. Morgen wird dann das alles entmistet und geht in die Biogas-Produktion." Und steigert dort den Gas-Ertrag.

Hinterm Kuhstall steht eine der drei Biogasanlagen des Landwirtschaftsbetriebs Wessels. Schon seit Jahren wird mit dem darin entstehenden Rohgas über ein eigenes Blockheizkraftwerk Strom und Fernwärme vor Ort erzeugt, beliefert werden Haushalte und Einrichtungen in den Betriebsstandorten Damsdorf, Trechwitz und Götz in der Gemeinde Kloster Lehnin. Jetzt aber soll die Gas-Qualität gesteigert werden, denn erst mit einem Methan-Gehalt von über 95 Prozent könnte es als Biomethan klassisches Erdgas ersetzen.

Auch Hergen Wessels hält das Vorhaben für zukunftsweisend. "Eine sehr, sehr gute Sache", lobt der Senior des Hofs, der bereits im Ruhestand ist. "Das wäre doch ideal. Wenn das Damsdorfer Gas künftig direkt ins öffentliche Gas-Netz eingespeist werden kann, oder als Flüssiggas-Treibstoff selbst genutzt oder verkauft wird." – "Und wenn wir am Ende mit dem, was da rauskommt, noch unsere LKWs und Traktoren fahren können, dann ist sowas doch eine tolle Sache", ergänzt sein Sohn.

"Der Methan-Gehalt im Biogas steigert sich damit von aktuell 60 Prozent auf 98 Prozent", erklärt Landwirt und Biogasanlagenbetreiber Timo Wessels. So aufbereitet ließe es sich ganz normal als Biomethan in Erdgas-Qualität verkaufen. "Oder man verflüssigt das und kann es dann als Treibstoff für Lkw, Traktoren und Busse benutzen."

Der nächste Schritt sei die Anschaffung einer Gasaufbereitungsanlage, sagt Timo Wessels: "Die ganze Anlage, die dafür benötigt wird, ist in zwei Seecontainern unterzubringen. So ein Container ist 2,50 Meter und zwölf Meter lang, also unkompliziert, der Platz ist da bei den Anlagen", erläutert der Damsdorfer. "Das funktioniert technisch und wir wollen diesen Schritt wahrscheinlich gehen als Betrieb. Wir sind jetzt ja noch in einer Art Vorstufe."

Gespräche mit Bank aber fanden bereits statt, Termine mit Herstellern der neuen Aufbereitungstechnik stehen fest. Damit der Einstieg in die Gasaufbereitung wirtschaftlicher wird, plant der Betrieb auch die Verdopplung seines Vieh-Bestandes von bisher 450 Milchkühen, plus ihrer Nachzucht an Kälbern und Jungrindern, auf dann insgesamt 2.000 Tiere. Wo jetzt noch in sehr geringem Umfang auch Mais für die Mitvergärung in den Biogasanlagen auf Feldern steht, will Wessels dann stattdessen ausschließlich Futtermittel für seine Tiere anbauen.

Der "Biohof zum Mühlenberg" in der Gemeinde Kloster Lehnin hat nicht nur seine eigene Milchtankstelle in Damsdorf, Wessels' Betrieb ist vor allem einer der größten Zulieferer von Bio-Rohmilch für die Gläserne Molkerei in Münchehofe im Kreis Dahme-Spreewald. "Wir werden auch ständig gefragt, ob wir nicht mehr liefern können", sagt Timo Wessels. Vor allem aber wolle er mit dem Vorhaben auch seinen Beitrag zur Energiewende leisten.