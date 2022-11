Aus Sicht von Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf ist das Ergebnis ein "kräftiger Vorschuss" auf den künftigen Aufschwung. Er räumte aber ein: Der Abschluss liege über dem, was die Arbeitgeber eigentlich wollten, und was die aktuelle Lage hergebe. Der Vorstand der IG Metall habe wie Gesamtmetall die Übernahme des Ergebnisses in allen Tarifgebieten empfohlen, sagte Hofmann. Nach den Diskussionen in der Tarifkommission werde das Ergebnis dann Schritt für Schritt auf das gesamte Bundesgebiet übertragen. Von den IG Metall-Regionalverbänden in Berlin und Brandenburg stehen noch offizielle Stellungnahmen aus. Die IG Metall Berlin twitterte lediglich am frühen Freitagmorgen, in Baden-Württemberg sei ein "Pilotabschluss" gelungen, es gebe einen Durchbruch. Dass der Pilotabschluss aber sowohl in Berlin als auch in Brandenburg übernommen wird, dürfte eine reine Formalie sein.

Die IG Metall war Mitte September mit ihrer höchsten Forderung seit 2008 in die Gespräche gegangen: Acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Die Arbeitgeber hatten im Laufe der Tarifverhandlungen 3.000 Euro als Einmalzahlung angeboten. Dazu hatten sie eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten in Aussicht gestellt.



Die für diesen Freitag in Brandenburg und Berlin geplanten Warnstreiks in der Metall- und Elektrobranche wurden nach dem Pilotabschluss abgesagt, wie ein IG Metall-Sprecher dem rbb mitteilte. In der Region war es in den zurückliegenden Wochen immer wieder zu Warnstreiks in mehreren Betrieben gekommen. Zuletzt waren am Donnerstag in Berlin die Beschäftigten von Procter & Gamble in Tempelhof zu einer Kundgebung vor dem Werkstor aufgerufen. Auch im Mercedes-Benz-Werk in Marienfelde und bei Stadler in Pankow wurde gestreikt.



In Brandenburg wollte die IG Metall den Automobilzulieferern Schaeffler in Luckenwalde (Teltow-Fläming), Mahle in Wustermark (Havelland), den Tagebauausrüster TAKRAF in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) und die Firma Wildauer Schmiede/Kurbelwelle (Dahme-Spreewald) bestreiken.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18. November 2022, 7 Uhr