hdittmar Berlin Samstag, 31.12.2022 | 12:06 Uhr

Das ist höchst bedauerlich, aber auch nicht verwunderlich.

Am Beispiel: im Herbst radelt ich an einem Haus im Speckgürtel vorbei, da wurden Quitten verschenkt. Ein paar habe ich dankbar mitgenommen und darauf sehr leckeres Gelee und Mus gemacht - danke dafür noch mal!

Im Bekanntenkreis (NRW) gab es nun jemanden, der kannte gar keine Quitten. Also wollte ich noch mal Mus und Gelee machen. Leider waren keine mehr zu verschenken, also wollte ich kaufen. Auf der Domäne Dahlem habe ich noch welche bekommen, aber zu wenige. Da dachte, irgendein Hofladen wird sie wohl anbieten. (Weder Bioladen noch Supermarkt boten sie an!) Und zwar erfreulicherweise hier auf dem Wochenmarkt. Da bin ich hin, als ich noch konnte (Berliner Bürgersteige = Fraktur Sprunggelenk). Der Händler wollte sage und schreibe >7 Euro/kg haben. Sind die irre? Auf der Domäne habe ich ca. die Hälfte gezahlt und die anderen geschenkt! So wird das nichts. Quitten sind ja nun nichts, was im Anbau riesen Kosten macht.