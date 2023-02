Heidekind Heide Mittwoch, 22.02.2023 | 21:20 Uhr

In solchen Fällen müsste die Möglichkeit geschaffen werden, das Vermögen des Eigentümers/Betreibers sang- und klanglos einzufrieren um Beräumungs- und ggf. Unterbringungskosten zu decken oder zu minimieren. Nicht erst bei Vorliegen eines Titels, sondern schon früher, z.B. zusammen mit der ersten behördlichen Untersagung, quasi als Sicherheitsleistung.

So lacht der "Unternehmer" sich wahrscheinlich 'n Ast und die Leidtragenden sind die, sorry, armen Schweine vor Ort.



Ob es eine solche Möglichkeit schon gibt, weiß ich nicht. Sollte es sie geben und nicht genutzt worden sein, ist das an Blauäugigkeit nicht zu überbieten (das andere Wort mit "B" wäre nicht "nettitauglich").