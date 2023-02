"In anderen Bundesländern gibt es seitens der Regierungen zumindest Bestrebungen, die Kosten für das Semesterticket anzurechnen. In Berlin ist das aber nicht so", sagt Franziska Westel vom Asta der HU Berlin im Gespräch rbb|24. Das Land Berlin habe sich zuletzt trotz mehrfacher Aufforderung nicht an einer entsprechenden Regelung beteiligen wollen.

Die Folge seien nun "massive" Zusatzkosten, auf die sich Studierende in Berlin gefasst machen müssten. "Datenerhebungen haben gezeigt, dass gut 30 Prozent der Studierenden regelmäßig nach Hause fahren. Ihnen bleibt jetzt nichts anderes übrig, als sich das 49 Euro-Ticket zusätzlich zu kaufen." Dem Asta zufolge können Studenten das bereits bezahlte Semesterticket nicht zurückgeben, um etwa ihr Geld wiederzubekommen. Zumindest gehe das nicht in einem regulären Semester.

Dass das Semester- und Deutschland-Ticket nicht gekoppelt werden können, könnte gerade für Berliner Studierende ärgerlich sein, denn das in der Hauptstadt erhältliche Semesterticket ist ohnehin nicht einmal gültig für einen Trip jenseits des Speckgürtels. Das Semesterticket umfasst in Berlin nämlich nur die Tarife ABC. In Brandenburg hingegen befähigt das Semesterticket dazu, es in Brandenburg und in Berlin zu nutzen.