Paula Montag, 20.02.2023 | 15:12 Uhr

Auch für ABC-Nutzer ist es nicht vorteilhaft. Man kann die Fahrkarte nicht weitergeben und niemanden mitnehmen an Wochenenden, Feiertagen und Abends. Ich sehe darin keinen Mehrwert. Zumal es andere Verkehrsverbünde gibt, die eine Mitnahme beim 49€-Ticket erlauben. Dann wäre es was, aber so ist es ein Flop. Denn wir teilen uns das ABC-Monatsticket und zweimal 49€ sind mehr als zukünftig 88€ im Abo für ABC. So wird das nie was mit der Verkehrswende in die richtige Richtung.