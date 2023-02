Warnstreik am Freitag - Frankfurt, München und Stuttgart stellen Passagierbetrieb ein - zahlreiche Flüge am BER betroffen

Mi 15.02.23 | 18:39 Uhr

dpa/Jan Woitas Audio: Radioeins | 15.02.2023 | Nachrichten | Bild: dpa/Jan Woitas

Der von Verdi angekündigte Warnstreik an zahlreichen Flughäfen wird indirekt auch Folgen für den Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) haben. Laut der Online-Flugauskunft sind 56 An- und Abflüge nach Frankfurt, München und Stuttgart am Freitag geplant, die von den Streichungen betroffen sein könnten. Passagiere sollten sich vorab über ihre Flüge bei den Airlines informieren, teilte ein Flughafen-Sprecherin am Mittwochvormittag mit. Mittlerweile haben die Flughäfen in Stuttgart, München und Frankfurt angekündigt, den regulären Passagierbetrieb am Freitag einzustellen. Das teilten die Betreiber mit.



dpa/J.Krick Warnstreik im öffentlichen Dienst - Mehr als 2.000 Menschen demonstrieren in Berlin für höheren Lohn Betroffen sind Stadtreinigung, Wasserbetriebe und Kliniken von Charité und Vivantes: Seit Donnerstagmorgen sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zum Warnstreik aufgerufen. Mehr als 2.000 Menschen beteiligten sich an einer Protestkundgebung.

Auch Umsteigeverkehr in Frankfurt betroffen

Nach Angaben des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport wird auch der Umsteigeverkehr betroffen sein und kann nicht abgewickelt werden. Am Freitag werde ein "vollumfänglicher Flugbetrieb" nicht möglich sein, erklärte das Unternehmen. Am Münchner Flughafen sind demnach alle Sonderflüge, darunter Hilfsflüge, Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die am Freitag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz ausgenommen vom Ausstand. Auch am Stuttgarter Flughafen sind nach Angaben des Betreibers lediglich Sicherheitslandungen, medizinische

Flüge, humanitäre Hilfsflüge und militärische Verkehre möglich. Für Lufthansa-Passagiere hat der Warnstreik erhebliche Folgen. Die Airline streicht Stand Mittwochabend rund 1.200 Flüge an den Flughäfen Frankfurt und München, wie ein Lufthansa-Sprecher sagte. Die Zahl werde sich noch erhöhen, da nicht nur diese beiden Airports von dem Warnstreik betroffen sind. Kunden würden informiert.



Keine Warnstreiks am BER geplant

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu ganztägigen Warnstreiks an mehreren Flughäfen in Deutschland aufgerufen - neben München, Frankfurt und Stuttgart sind auch Hamburg, Dortmund, Hannover und Bremen betroffen. Die Passagiere müssen sich daher auf Verspätungen und Flugausfälle gefasst machen. Am BER selbst sind keine Warnstreiks geplant. Verdi hatte bereits Ende Januar mit einem Streik beim Bodenpersonal, der Luftsicherheit und den Beschäftigten des Flughafenbetreibers den BER für Passagierflüge komplett lahmgelegt. Anfang Februar gab es eine Tarifeinigung bei den Bodendienstleistern und für die Beschäftigten der Flughafengesellschaft (FBB).

Verband rechnet mit über 2.000 Flugausfällen

Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Der Flughafenverband ADV rechnet angesichts des Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Freitag mit 2.340 Ausfällen im innerdeutschen und internationalen Flugverkehr. "Dass unter dem Konflikt am Freitag über 295.000 Flugreisende zu leiden haben, ist nicht zumutbar. Lösungen müssen am Verhandlungstisch gefunden werden und nicht auf dem Rücken der Passagiere", sagte Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des ADV, am Mittwoch laut einer Mitteilung. Die Passagiere würden zum Spielball der Verdi-Streiktaktik. Hilfslieferungen für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien sollen nach Verdi-Angaben vom Streik ausgenommen sein. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Laufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Arbeitgeber haben die Forderungen zurückgewiesen. Die zweite Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Februar geplant.