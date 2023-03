Finale Phase der Ausbildungssuche - Mehr Arbeitslose in Berlin, weniger in Brandenburg

Fr 31.03.23 | 10:01 Uhr

dpa/T.Trutschel Audio: radioeins | 31.03.2023 | Nachrichten | Bild: dpa/T.Trutschel

Auf dem Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg gibt es aktuell viel Bewegung. In Brandenburg sind derzeit im Monatsvergleich weniger Menschen arbeitslos, in Berlin mehr. Bei der Suche und Vergabe von Ausbildungsplätzen läuft die entscheidende Phase.



Die Zahl der Arbeitslosen ist in Brandenburg im März im Monatsvergleich gesunken, in Berlin dagegen gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag mit. Auf dem Arbeitsmarkt in der Region gibt es demnach viel Bewegung. Die Arbeitslosigkeit in Berlin ist leicht gestiegen. Im März waren 182.735 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 288 mehr als im Vormonat und 3.149 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 9,0 Prozent. Im März 2022 hatte die Quote bei 8,8 Prozent gelegen.

In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen im März dagegen gesunken. 80.138 Menschen waren im Bundesland zuletzt arbeitslos gemeldet. Das waren 1.250 weniger als im Februar, aber 6.770 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,0 Prozent - im Vergleich zu 5,5 Prozent im März 2022. Im Februar lag sie bei 6,1 Prozent.

Rund 5.600 Langzeitarbeitslose gezählt

"Trotz der globalen Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt in unserer Region stark", sagte Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam: "Ein wichtiges Signal für mich ist, dass die Erwerbstätigkeit weiterhin ansteigt." Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in Brandenburg Menschen gibt, die schon lange vergeblich nach Arbeit suchen, ergänzte Tassinopoulos: "Deren Zahl ist im vergangenen Monat zwar leicht zurückgegangen, mit gut 5.600 aber immer noch deutlich zu hoch."

12.884 betriebliche Ausbildungsstellen in Berlin zu besetzen

Die Suche und Vergabe von Ausbildungsplätzen gehen derweil in die entscheidende Phase. Die Aussichten auf Erfolg sind unterschiedlich.

In Berlin sind Ausbildungsplätze rund um Holzbearbeitung, Tierpflege, Mediengestaltung oder Software-Entwicklung sehr beliebt. In diesen Berufen kommen auf einen freien Ausbildungsplatz durchschnittlich vier Bewerber. Mit rund 1.500 offenen Plätzen bieten Verkauf und Handel in Berlin die meisten Ausbildungsstellen an. Auf dem zweiten Platz liegt mit fast 1.200 Ausbildungsplätzen die öffentliche Verwaltung. In diesem Segment haben Bewerberinnen und Bewerber besonders hohe Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen - auf 100 offene Plätze kommen in der öffentlichen Verwaltung nur 54 Bewerbungen. Bis zum März haben sich in der Jugendberufsagentur Berlin 14.623 Jugendliche ausbildungssuchend gemeldet. In den Berliner Unternehmen sind aktuell 12.884 betriebliche Ausbildungsstellen zu besetzen.



dpa/Maurizio Gambarini Bundesagentur für Arbeit - Arbeitslosigkeit geht im Februar leicht zurück Der Februar 2023 bringt ein wenig Entspannung auf dem Berliner Arbeitsmarkt in der Region. Gestiegen ist jedoch die Jugendarbeitslosigkeit. Ebenso fehlen in Brandenburg Bewerber für Ausbildungplätze, während es in Berlin umgekehrt ist.



Auch in Brandenburg werden viele Ausbildungsplätze angeboten: Als einer der wichtigsten Standorte im Bereich Solar- und Windenergie bietet das Bundesland viele Ausbildungsmöglichkeiten in technischen Berufen (z.B. Energie-, Fahrzeug- oder Maschinenbautechnik). Besonders viele Ausbildungsplätze gibt es zudem im Verkauf. Mit rund 500 offenen Stellen sucht die öffentliche Verwaltung auch in Brandenburg viele Auszubildende. Die Unternehmen haben bisher 12.686 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet. Aktuell suchen in Brandenburg 9.036 Bewerberinnen und Bewerber einen Ausbildungsplatz.

Sendung: radioeins, 31.03.2023, 10 Uhr